Представлен компактный флагман OnePlus 13s

Компания OnePlus пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью OnePlus 13s, которая оценена на индийском рынке в 640 и 700 долларов за конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, системой охлаждения с камерой объёмом 4400 мм² и графитовым слоем в задней панели, 6,32-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2640:1216 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (телеобъектив 2-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 32 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5850 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8,15 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной пришивкой OxygenOS 15.