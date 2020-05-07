Представлен компактный игровой ПК MSI MPG Trident 3 10th

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ПК моделью MPG Trident 3 10th, которая позиционируется как самый компактный игровой десктоп на рынке. Габариты его корпуса равны 346,25:232,47:71,83 мм, внутренний объём – 4,72 литра, а масса – 3,17 кг.

Новинка характеризуется системной платой на наборе логики Intel H410, процессорами Intel Comet Lake вплоть до восьмиядерного Core i7-10700 ( с тактовой частотой от 2,9 до 4,8 ГГц и 16 потоками инструкций), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем формата M.2 и 2,5-дюймовым устройством хранения данных, модулями Intel Dual Band Wireless-AX200 и Bluetooth 5.1, сетевым Ethernet-контроллером, видеокартами вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти GDDR6, портами USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, а также интерфейсом HDMI.