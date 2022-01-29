Представлен компактный корпус Aerocool Raider Mini

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Raider Mini, ориентированной на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 285 мм, двух 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителей, процессорного охладителя высотой до 159 мм, трех 120-мм вентиляторов или жидкостной системы охлаждения со 120-мм вентиляторами спереди и сзади.

Также отметим переднюю панель с вентиляционной решёткой, полосу многоцветной RGB-подсветки, два комплектных 120-мм кулера с RGB-подсветкой, боковую панель из закалённого стекла, кнопку для управления подсветкой, разъемы USB 3.0 и USB 2.0, а также аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Aerocool Raider Mini
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