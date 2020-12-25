Представлен компактный корпус Akasa Turing A50

Компания Akasa готовит к выходу компьютерный корпус Turing A50, который ориентирован на создание компактной и бесшумной системы на базе компонентов из неттопа ASUS PN50. Речь идет о процессоре AMD Ryzen 4000 Renoir с графическим ускорителем Radeon Vega 7 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4 в двух модулях SO-DIMM. Что до самого корпуса, то он рассчитан на довольно эффективное охлаждение без вентилятора благодаря ребристой поверхности, которая работает как радиатор для отвода тепла. Также отметим возможность горизонтального и вертикального расположения, наличие портов USB Type-A и USB Type-С, аудиоразъемы, поддержку 2,5-дюймового накопителя или твердотельного модуля формата М.2. Продажи корпуса стартуют в феврале, но цена пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Корпус Akasa Turing A50
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