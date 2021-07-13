Представлен компактный корпус Jonsbo N1

Компания Jonsbo представила компьютерный корпус N1, который предназначен для создания компактной системы. Новинка характеризуется поддержкой материнской платы типоразмера mini-ITX, блока питания SFF длиной до 150 мм, процессорного охладителя высотой до 70 мм, графического адаптера длиной до 185 мм, пяти 3,5-дюймовых накопителей и низкопрофильной карты расширения. Также отметим возможность горизонтальной или вертикальной установки, стальной каркас алюминиевую внутреннюю оболочку, комплектный 140-мм кулер, который расположен на передней панели, интерфейсы USB-A и USB-C, а также аудиогнездо. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.