Представлен компактный корпус Jonsbo N1

Компания Jonsbo представила компьютерный корпус N1, который предназначен для создания компактной системы. Новинка характеризуется поддержкой материнской платы типоразмера mini-ITX, блока питания SFF длиной до 150 мм, процессорного охладителя высотой до 70 мм, графического адаптера длиной до 185 мм, пяти 3,5-дюймовых накопителей и низкопрофильной карты расширения. Также отметим возможность горизонтальной или вертикальной установки, стальной каркас алюминиевую внутреннюю оболочку, комплектный 140-мм кулер, который расположен на передней панели, интерфейсы USB-A и USB-C, а также аудиогнездо. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Jonsbo N1
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