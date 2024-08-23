Представлен компактный лазерный проектор Loewe We.Beam

Компания Loewe пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Loewe We.Beam, которая может похвастаться компактностью. Её размеры составляют 17,5:17,5:4,8 см при массе в 830 граммов. Новинка характеризуется лазерной технологией ALPD, разрешением 1080p, поддержкой HDR10, проекцией картинки диагональю до 120 дюймов, автофокусом, коррекцией трапецеидальных искажений, выравниванием экрана, яркостью до 500 ANSI люменов, сроком службы до 25 тысяч часов, интерфейсами HDMI 2.0 (ARC), USB-C PD и USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Loewe OS6 для трансляции контента из различных приложений, которые также загружаются через NetRange App Store. Проектор доступен для покупки на европейском рынке по цене в 750 евро.