Представлен компактный проектор Xiaomi Smart Projector L1

Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Smart Projector L1, которая проецирует картинку диагональю от 40 до 120 дюймов с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 200 ISO люмен, соотношением сторон 1,2:1, функциями автофокусировки и автоматической коррекции трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системой Google TV с поддержкой Chromecast, двумя динамиками суммарной мощностью 6 Вт, поддержкой Dolby Audio, чипсетом MT9630, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, а также корпусом с габаритами 118:142:176 мм и массой 1,2 кг. Цена и дата начала продаж проектора будут объявлены позже.