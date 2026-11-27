Представлен компактный смартфон FCNT Raku-Raku Smartphone F-53G

Принадлежащая Lenovo японская компания FCNT пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Raku-Raku Smartphone F-53G, которая ориентирована на пользователей пенсионного возраста. Новинка оснащается 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, классическими широкими рамками без вырезов и распознаванием силы нажатия, физической клавишей «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти (с поддержкой microSD до 2 ТБ), двойной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Lytia 600 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, 3,5-мм аудиоразъёмом, модулем NFC, поддержкой eSIM, полноценной защитой от воды по стандарту IP68, корпусом толщиной 9,3 мм и массой 173 грамма, а также датчиком пульса на тыльной панели.