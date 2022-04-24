Представлен компактный смартфон Sharp Aquos Sense 6s

Компания Sharp пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Aquos Sense 6s, которая получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2432:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и подэкранным дактилоскопом. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 5G с модемом для сотовых сетей пятого поколения, металлическим корпусом толщиной 7,99 мм, массой 156 граммов, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), батареей ёмкостью 4570 мАч, 3.5-мм гнездом, защитой от пыли и воды (степень IP68), предустановленную ОС Android 11, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Цена смартфона в Японии составляет 315 долларов.