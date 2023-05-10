Представлен компактный смартфон Sharp Aquos Wish 3

Компания Sharp пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Aquos Wish 3, цена которой, правда, пока не раскрывается. Новинка появится в продаже в сентябре этого года. Новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, однокристальной системой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, одинарной тыльной камерой разрешением 13 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 3730 мАч, корпусом из переработанного с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и предустановленной ОС Android 13 с гарантированным обновлением вплоть до Android 15.