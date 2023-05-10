Представлен компактный смартфон Sharp Aquos Wish 3

Компания Sharp пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Aquos Wish 3, цена которой, правда, пока не раскрывается. Новинка появится в продаже в сентябре этого года. Новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, однокристальной системой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, одинарной тыльной камерой разрешением 13 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 3730 мАч, корпусом из переработанного с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и предустановленной ОС Android 13 с гарантированным обновлением вплоть до Android 15.

Смартфон OnePlus Ace 2 появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт розничным продажам недавно представленного смартфона OnePlus Ace 2. За так на…
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 7 оценен в $1000…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделями ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate, ко…
Honor 90 получит 66-Вт зарядку …
В базе данных одного из китайских регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Honor 90, который еще не …
Samsung Galaxy M14 5G получил АКБ на 6000 мАч…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M14 5G, которая, среди прочего, может по…
Xiaomi представила 12S Ultra за 43 тысячи долларов…
Современные смартфоны фотографируют достаточно хорошо, но некоторым пользователям всё время хочется получ…
Redmi Note 12 с поддержкой 4G оценен в 200 евро …
Вслед за 5G-версией смартфона Redmi Note 12 компания Xiaomi представила в Европе вариант с поддержкой сот…
Топовый смартфон Xiaomi 13 Ultra показали на рендере …
Зарекомендовавший себя достоверными утечками информатор Картики Сингх поделился качественными изображения…
Жёлтый iPhone 14 Plus уже раскупили в Китае …
Китайская торговая площадка JD.com объявила, что желтый вариант iPhone 14 Plus был раскуплен на этапе пре…
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor