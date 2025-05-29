Представлен компактный смартфон Vivo S30 Pro mini

Компания Vivo объявила о выпуске компактного смартфона S30 Pro mini, который появится в китайской продаже 6 июня по эквивалентной цене в 485, 525 и 555 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 50 Мп, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 6500 мАч и поддержку 90-Вт проводной зарядки.