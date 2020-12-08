Представлен комплект для сборки Shuttle XPC Barebone DH470

Компания Shuttle выпустила комплект для неттопа XPC Barebone DH470, который имеет размеры 190:165:43 мм. Новинка характеризуется материнской платой на чипсете Intel H470, разъемом LGA 1200 с поддержкой чипов Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium Gold или Celeron с интегрированной графикой и TDP не выше 65 Вт, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 в двух слотах SO-DIMM, слотом M.2 для SSD с интерфейсом SATA или PCIe, слотом M.2 для карты WLAN, поддержкой одного 2,5-дюймового накопителя толщиной до 12,5 мм с интерфейсом SATA, блоком питания на 90 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0a, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2, четырьмя USB 3.1 Gen 1 (один USB-C), двумя портами RS-232 и двумя портами Gigabit Ethernet, многоканальной звуковая подсистемой на кодеке Realtek ALC 662 и слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I и начальной загрузкой. Цена комплекта составляет 260 евро.