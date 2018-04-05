Представлен компьютер небольшого форм-фактора Huracan G21

Представлен компактный настольный ПК ASUS ROG Huracan G21 с ускорителем GeForce GTX 1080 для любителей игр. Аппарат получил стенку с магнитным креплением, которая позволяет улучшить циркуляцию воздуха и тем самым снизить температуру внутри системы. Внутри есть место для одного 2,5-дюймового накопителя и одного устройства хранения данных типоразмера 3,5 дюйма. В новинке также применена операционная система Windows 10 и наделена подсветкой с технологией Aura Sync. Габариты модели составляют: 129,9 *372,4 *366,1 мм. Предусмотрены интерфейсы HDMI, DVI, гнездо для сетевого кабеля, а также набор аудиогнёзд. О стоимости новинки пока не сообщается.