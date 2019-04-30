Представлен компьютерный корпус Aerocool Scar

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Scar, которая предназначена для создания игровой системы с материнской платой типоразмера ATX, Micro-ATX или mini-ITX. Новинка характеризуется двухсекционной конструкцией, возможностью вертикально установить видеокарту длиной до 382 мм, один 3,5-дюймовый накопитель, еще одно 3,5/2,5 дюймовое устройство хранения данных или три накопителя формата 2,5 дюйма, слоты расширения по схеме 7+2, процессорный кулер высотой до 178 мм, воздушную или жидкостную систему охлаждения с радиатором формата до 360 мм, RGB-подсветкой с 15 режимами работы и боковой стенкой из закаленного стекла. Размеры корпуса равны 210:519:445 мм, а масса – 6,3 кг.