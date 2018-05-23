Представлен компьютерный корпус Chieftec HO-11B

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью HO-11B, предназначенной для создания домашнего или офисного ПК. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера mATX, двумя отсеками типоразмера 5,25 дюйма и двумя отсеками типоразмера 3,5 дюйма, местом для двух накопителя типоразмера 3,5 дюйма и одного 2,5 дюйма устройства хранения данных. Также отметим вентиляционные отверстия на боковой стенке, возможность разместить вентиляторы на передней и задней стенках, по два разъема USB 3.0 и USB 2.0, а также разъемы для микрофона и наушников. Габариты корпуса равны 368:173:365 мм. Цена Chieftec HO-11B пока не сообщается.