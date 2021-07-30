Представлен компьютерный корпус Chieftronic M2 Gaming Cube

Chieftronic представила улучшенный корпус M2 Gaming Cube, который получил сетчатую переднюю панель и две боковые панели из закаленного стекла для демонстрации комплектующих.

Корпус Chieftronic M2 Gaming Cube поддерживает материнские платы Mini-ITX и Micro-ATX форм-фактора, видеокарты длиной до 340 мм, кулеры для процессора высотой до 200 мм. Кроме того, модель обеспечивает установку радиаторов до 280 мм на переднюю панель и 240 мм на верхнюю.

Передняя сетчатая панель и два предустановленных 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой обеспечивают улучшенный воздушный поток. Еще один 120 мм вентилятор расположен на задней панели.

Chieftronic M2 Gaming Cube имеет до четырех слотов для 2,5 дюймовых накопителей или по два слота для 2,5 и 3,5-дюймовых накопителей. Панель ввода включает два разъема USB 3.0, два порта USB 2.0, аудиовыход для микрофона и наушников.

Поступит корпус в продажу этой осенью.