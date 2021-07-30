Представлен компьютерный корпус Chieftronic M2 Gaming Cube

Chieftronic представила улучшенный корпус M2 Gaming Cube, который получил сетчатую переднюю панель и две боковые панели из закаленного стекла для демонстрации комплектующих.

Корпус Chieftronic M2 Gaming Cube поддерживает материнские платы Mini-ITX и Micro-ATX форм-фактора, видеокарты длиной до 340 мм, кулеры для процессора высотой до 200 мм. Кроме того, модель обеспечивает установку радиаторов до 280 мм на переднюю панель и 240 мм на верхнюю.

Передняя сетчатая панель и два предустановленных 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой обеспечивают улучшенный воздушный поток. Еще один 120 мм вентилятор расположен на задней панели.

Chieftronic M2 Gaming Cube имеет до четырех слотов для 2,5 дюймовых накопителей или по два слота для 2,5 и 3,5-дюймовых накопителей. Панель ввода включает два разъема USB 3.0, два порта USB 2.0, аудиовыход для микрофона и наушников.

Поступит корпус в продажу этой осенью.

Комментарии и отзывы Chieftronic M2 Gaming Cube
Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW)....
Не так давно мы проводили тестирование оперативной памяти ...
Seasonic анонсировала новые корпуса и бл...
Компания Seasonic проводит собственное онлайн мероприятие под названием Seasonic Virtual Online, на котор...
Представлен компактный десктоп MSI Creat...
Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных ПК моделью Creator P50, цена и дата начала прода...
Корпус InWin 309 Gaming Edition получил ...
Компания InWin пополнила ассортимент ПК-корпусов необычной моделью 309 Gaming Edition, которая получила п...
Lian Li анонсирует новую продукцию на Di...
Lian Li планирует анонсировать новую продукцию на мероприятии Digital Expo 2.0 2021. Первая новинка: 120 ...
Корпус Sharkoon REV300 имеет семь предус...
Компания Sharkoon выпустила новый корпус REV300. ...
Представлен ПК-корпус Corsair iCUE 5000D...
Компания Corsair пополнила ассортимент корпусов формата Mid-Tower моделью iCUE 5000D RGB Hydro X Edition,...
Игровой ПК Zotac Magnus One ECM53060C по...
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Magnus One ECM53060C, которая получила корпус ...
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стекломОбзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor