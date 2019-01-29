Представлен компьютерный корпус FSP CMT340

Компания FSP пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CMT340, который выполнен в формате Mid Tower и отлично подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя 120-мм вентиляторами (три фронтальных и один тыльный) с многоцветной RGB-подсветкой (поддержка ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light Sync), возможностью установить материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, семь карт расширения, видеокарту длиной до 350 мм, два накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых устройства хранения данных, блок питания длиной 170 мм, жидкостную систему охлаждения с радиаторами типоразмера от 120 до 360 мм, а также процессорный кулер высотой до 160 мм. Также отметим переднюю и боковую панели из закаленного стекла, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0.