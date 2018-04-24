Представлен компьютерный корпус MSI Mag Pylon

Компания MSI представила компьютерный корпус Mag Pylon, который получил две прозрачные панели (сбоку и спереди) и три 120-мм вентилятора с настраиваемой подсветкой (RGB). Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, mATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 370 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, еще трех вентиляторов, двух 3,5- или 2,5-дюймовых накопителя или четырех накопителнй типоразмера 2,5 дюйма. Также отметим семь мест для плат расширения, пылевые фильтры, специальное крепление для вертикальной установки графического ускорителя и четыре порта USB, два из которых USB 3.0. Цена корпуса пока не сообщается.