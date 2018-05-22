Представлен компьютерный корпус MasterBox MS600

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox MS600, ориентировочная цена которой составляет 65 долларов. Новинка представляет собой решение типоразмера Mid-Tower и поддерживает системные платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус характеризуется семью посадочными местами для карт расширения, возможностью установить два 2,5- и 3,5-дюймовым накопителя, видеокарту длиной до 400 мм, блок питания длиной до 180 мм, два 120/140 мм вентилятора в передней части, один 120-мм кулер сзади, жидкостную СО с радиаторами типоразмера 120/140/240 мм, а также процессорный кулер с высотой до 160 мм. Также отметим стенку из закалённого стекла толщиной 4 мм, гнёзда для наушников и микрофона и два порта USB 3.0.