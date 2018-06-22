Представлен компьютерный корпус Raidmax Monster II Prime

Компания Raidmax пополнила ассортимент корпусов моделью Monster II Prime, предназначенной для создания игрового ПК на основе материнской платы типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. В корпусе можно разместить два 5,25-дюймовых устройства, два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма, одно 3,5-дюймовое устройство и два 2,5-дюймовых накопителя, видеокарту длиной до 400 мм, процессорный кулер высотой до 180 мм, вентиляторы диаметром 120 и 140 мм или жидкостную систему с радиаторами 120/240/280 мм. Максимальное количество карт расширения равно семи.