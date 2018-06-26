Представлен компьютерный корпус SilentiumPC Armis AR3

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Armis AR3, которая выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Новинка позволяет установить системные платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, одно 5,25-дюймовое устройство, два 3,5-дюймовых и четыре 2,5 дюймовых накопителя, видеокарту длиной 375 мм, процессорный кулер высотой до 159 мм, восемь 120-мм вентиляторов и жидкостную систему охлаждения с 240-мм радиатором. Также отметим встроенный 120-мм кулер Sigma Pro Corona RGB с подсветкой и две светодиодные RGB-ленты, семь посадочных мест для карт расширения и стенку из закаленного стекла. Размеры корпуса равны 500:263:475 мм.