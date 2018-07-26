Представлен компьютерный корпус X2 Viper

Компания X2 Products пополнила ассортимент компьютерных корпусов формата Mid-Tower моделью Viper, которая предназначена для игровых систем. Внутри корпуса можно разместить материнские платы типоразмера ATX и Micro-ATX, семь карт расширения, два 3,5 дюймовых и два 2,5 дюймовых накопителя, видеокарту длиной до 380 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм, три 120 мм или два 140 мм вентилятора спереди, два 120 мм или два 140 мм сверху, один 120 сзади и три 120 мм в зоне отсека для блока питания. Также отметим боковую панель из затемнённого закалённого стекла, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Размеры корпуса равны 467:236:510 мм, а его ориентировочная цена составляет 65 долларов.