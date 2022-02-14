Представлен концепт складного iPhone Air

Ранее ходили слухи, что Apple выпустит складной iPhone, который сгибается горизонтально. Тем не менее, новая концепция iPhone Air предполагает, что устройство складывается вертикально, как Samsung Galaxy Z Flip 3. Эту концепцию разделяет дизайнер Антония ДеРоса, и она заимствована у текущих моделей iPhone 13. Концепт iPhone Air представляет собой раскладушку с тройной камерой сзади. Кроме того, он также имеет дополнительный дисплей на задней панели для отображения информации.
Внешне складной концепт iPhone Air демонстрирует острые складки и прямоугольные кнопки. Расположение кнопок очень похоже на текущие модели. Помимо этого, на дисплее есть вырез в форме таблетки для камеры и Face ID. Шарнир выполнен из хрома и в закрытом состоянии показывает логотип Apple. Концепция iPhone Air предполагает, что устройство будет питаться от чипа M1, того же чипа, что и MacBook Air.