Представлен концепт складного iPhone Air

Apple еще не показала нам свою версию складного iPhone, в то время как Samsung, уже далеко впереди. Мы несколько раз слышали, что компания работает над складным iPhone, но сроки запуска не упоминались. Более того, Apple в настоящее время работает над линейкой iPhone 14, которая будет представлена в этом году. Что касается сегмента складных устройств, компания не торопится совершенствовать технологию и разрабатывать соответствующие варианты использования. Тем не менее, никогда не рано начинать размышлять о том, как может выглядеть складной iPhone. Появилась новая концепция, целью которой является показать складной iPhone в дизайне раскладушки, получивший название «iPhone Air».

Ранее ходили слухи, что Apple выпустит складной iPhone, который сгибается горизонтально. Тем не менее, новая концепция iPhone Air предполагает, что устройство складывается вертикально, как Samsung Galaxy Z Flip 3. Эту концепцию разделяет дизайнер Антония ДеРоса, и она заимствована у текущих моделей iPhone 13. Концепт iPhone Air представляет собой раскладушку с тройной камерой сзади. Кроме того, он также имеет дополнительный дисплей на задней панели для отображения информации.

Внешне складной концепт iPhone Air демонстрирует острые складки и прямоугольные кнопки. Расположение кнопок очень похоже на текущие модели. Помимо этого, на дисплее есть вырез в форме таблетки для камеры и Face ID. Шарнир выполнен из хрома и в закрытом состоянии показывает логотип Apple. Концепция iPhone Air предполагает, что устройство будет питаться от чипа M1, того же чипа, что и MacBook Air.