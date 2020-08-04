Представлен корпус Abkoncore AL700 Sync весом 13,6 кг

Компания Abkoncore пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью AL700 Sync, которая ориентирована на создание систем с материнскими платами до ATX. Новинка характеризуется разделением по горизонтали, десятью слотами для карт расширения (два вертикальных), четырьмя слотами для 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, поддержкой графического ускорителя длиной 40,5 см, процессорного кулера высотой до 17 см и семи 120-мм вентиляторов. Также отметим ребристую переднюю панель, 8-канальный контроллер ARGB, светодиодную подсветку, боковые стенки из закаленного стекла, два разъема USB 3.x Type-A и один Type-C. Габариты корпуса равны 455:490:232 мм, а масса – 13,6 кг.