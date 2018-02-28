Представлен корпус AeroCool Cylon формата Mid-Tower

AeroCool представили Cylon, стильный корпус формата Mid-Tower с RGB-подсветкой на передней панели, которая может работать в 13 различных режимах. Все компоненты системы пользователи смогут в деталях рассмотреть сквозь прозрачную акриловую боковую панель. Cylon выходит в версиях чёрного или белого цвета. Разрабатывая Cylon, дизайнеры AeroCool постарались придать корпусу одновременно элегантный и стильный внешний вид. Через его переднюю панель проходит тонкая диагональная линия с RGB-подсветкой, которая поддерживает 13 режимов работы, а прочная боковая панель из прозрачного акрила позволяет похвастаться своей системой перед друзьями.

Внутри корпуса предусмотрены отдельные отсеки для блока питания, жёстких дисков и основных компонентов, что в сочетании с разделением внутреннего пространства на две камеры способствует эффективной вентиляции. Продуманная конструкция позволяет установить в Cylon 240-миллиметровый радиатор на переднюю панель, блок питания длиной до 180 мм, два 3,5-дюймовых жёстких диска и два 2,5-дюймовых SSD или жёстких диска, мощную видеокарту длиной до 371 мм и систему охлаждения процессора высотой до 155 мм. Под отсеком для блока питания установлены съёмные пылевые фильтры. На российском рынке AeroCool Cylon появится уже в начале марта 2018 года по рекомендованной розничной цене 2300 рублей.