Представлен корпус AeroCool SI-5200 Frost

Компания AeroCool пополнила ассортимент Mid Tower-корпусов моделями SI-5200 Frost и SI-5200 Frost Tempered Glass, которые ориентированы на создание игровой системы. Новинки характеризуются тремя 120-мм вентиляторами Frost 12 с многоцветной подсветкой, поддержкой материнской платы ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 372 мм, трех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, процессорный кулер высотой до 164 мм, двумя дополнительными 120-мм кулерами, радиатором СЖО формата 240 мм, а также семью посадочными местами для карт расширения. Модель SI-5200 Frost получила акриловую боковую панель, а SI-5200 Frost Tempered Glass – стенку из закалённого стекла. Габариты корпусов равны 198:430:414 мм.