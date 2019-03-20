Представлен корпус Aerocool Bolt

В последнее время угодить потенциальным покупателям компьютерного железа стало довольно трудно, ведь продукции на рынке крайне много и пользователи уже просто не знаю, что же им нужно. Кто-то хочет красивую подсветку на фронтальной панели, прямо как у Aerocool Bolt, а кто-то предпочитает максимальную экономию и отсутствие лишних декоративных элементов. Здесь стоит отметить, что иногда в свет выходят корпуса, которые выглядят максимально привлекательно и стоят при этом адекватных денег. Для кого-то это выход, ведь хочется же не только в игры играть, но и получать эстетическое удовольствие от использования своего компьютера. И корпуса вроде Aerocool Bolt это удовольствие приносят. Новинка уж скоро поступит в продажу.