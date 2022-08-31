Представлен корпус Aerocool Skribble с боковыми панелями для рисования

Компания Aerocool представила на рынке новый корпус Skribble. Он оснащен передней и боковой панелью из закаленного стекла для рисования. Энтузиасты могут воплотить свои творческие идеи на корпусе с помощью специального маркера.

Внутри панелей установлены адресные полосы RGB-подсветки, которые обеспечивают световой эффект на люминесцентном маркере.

Aerocool Skribble получил три предустановленных вентилятора ARGB. Модель также поддерживает установку радиаторов сжо до 360 мм, вертикальную установку видеокарты, процессорный кулер высотой до 167 мм и длину видеокарты до 362 мм. Совместимость с материнскими платами ATX, micro ATX и mini-ITX.

В комплекте есть 6-портовый концентратор ARGB Control Hub для подключения и управления вентиляторами.

Стоимость корпуса Aerocool Skribble не раскрыта.

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