Представлен корпус Akasa Venom QX для Intel NUC 9 Compute Element

Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов для компьютеров Intel NUC моделью Venom QX, который получил довольно необычную ромбовидную форму. Новинка предназначена для вычислительного модуля семейства Intel NUC 9 Compute Element, в который входит процессор, оперативная память, накопитель M.2 SSD и множество интерфейсов. Помимо Intel NUC 9 Compute Element, в корпусе найдется место для дискретной видеокарты длиной до 300 мм, одного 2,5-дюймового накопителя толщиной до 9,5 мм и трех 80-мм вентиляторов. Также отметим размеры 180:377:260 мм, два порта USB Type-A и блок питания Platinum SFX мощностью 800 Вт, который доступен в качестве опции. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.