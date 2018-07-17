Представлен корпус Akasa для бесшумной NUC-системы

Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов новой моделью, которая предназначена для создания безвентиляторной NUC-системы поколения Intel Gemini Lake. Новинка выходит в версиях с материнскими платами Intel NUC7PJYH и Intel NUC7CJYH, которые оборудованы процессорами Pentium Silver J5005 и Celeron J4005, соответственно. Также отметим алюминиевый корпус с ребристой поверхностью, отсек для 2,5-дюймового жёсткого диска или твердотельного накопителя, прорези для двух портов USB 3.0 и инфракрасного датчика на передней панели, прорези для двух портов USB 3.0, двух разъёмов HDMI, гнезда для сетевого кабеля и антенн на задней панели. Габариты корпуса равны 140,6:111,5:51,3 мм, а масса – 500 г.