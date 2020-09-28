Представлен корпус Argon One M.2 для Raspberry Pi 4

В сети появилась информация о корпусе Argon One M.2, который предназначен для создания неттопа на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Новинка характеризуется пассивным или активным охлаждением (30-мм вентилятор), возможностью установить SSD-накопитель типоразмера М.2 через адаптер в одном из портов USB 3.0, габаритами 109:102:40 мм, двумя полноразмерными интерфейсами HDMI, двумя портами USB 2.0 и тремя USB 3.0, коннектором USB Type-C, гнездом для сетевого кабеля и стандартным аудиогнездом. Ориентировочная цена корпуса составляет 45 долларов.