Представлен корпус Chieftronic M1 Gaming Cube

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Chieftronic M1 Gaming Cube, который подойдет для создания эффектной игровой системы. Новинка выделяется своей шириной – 400:270:350 мм. Материнская плата типоразмера mini-ITX или mATX размещается горизонтально. В корпусе также можно разместить до четырех карт расширения, блок питания ATX длиной до 180 мм, до двух 3,5-дюймовых и до двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарту длиной до 320мм, а также процессорный кулер высотой до 180 мм. Отметим три панели из закаленного стекла, а также 120-мм вентилятора возможностью разместить еще два 120-мм вентилятора радиатор до 280 мм. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.