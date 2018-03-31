Представлен корпус Cooler Master MasterBox E500L

Компания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью MasterBox TD500L, которая получила подвижную панель ввода-вывода Q300. Панель-слайдер открывает доступ к внешнему 5,25-дюймовому отсеку и разъёмам панели I/O или к решётчатой стенке для лучшего отвода тепла. Внутри корпуса можно разместить два 2,5-дюймовых накопителей, два 3,5-дюймовых жёстких диска, семь карт расширения PCI Express длиной до 399 мм, процессорный кулер высотой до 157–172 мм и два радиатора СЖО, а также блок питания длиной до 220 мм. Цена Cooler Master MasterBox E500L по предзаказу составляет 40 евро.