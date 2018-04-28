Представлен корпус Cooler Master MasterBox MB500 TUF Gaming Edition

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox MB500 TUF Gaming Edition, которая может похвастаться камуфляжной расцветкой и боковой стенкой из закалённого стекла. Габариты этого Mid Tower корпуса равны 494:211:475 мм. Внутри можно установить системные платы формата ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, семь карт расширения, три вентилятора в дополнение к трем уже установленным кулерам с многоцветной подсветкой RGB LED, жидкостную систему охлаждения с радиатором формата 120/140/240/280/360 мм, процессорный кулер высотой до 160 мм, два устройства хранения данных типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два 2,5 дюймовых накопителя, видеокарту длиной до 400 мм и блок питания длиной до 180 мм.