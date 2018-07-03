Представлен корпус Cooler Master MasterCase H500

Cooler Master представляет новый корпус MasterCase H500, который дополнил линейку H. Новый корпус унаследовал два 200 мм вентилятора, расположенных спереди корпуса. В комплект поставки входят сменные передние панели - сетчатая и стеклянная, которые предоставят пользователю выбор между максимальным охлаждением и эстетическим внешним видом.
Ключевые особенности:
- Сетчатая и прозрачная передняя панели;
- Два 200-мм RGB-вентилятора с контроллером;
- Поддержка радиаторов: до 360 мм спереди и 280 сверху;
- Боковая панель из тонированного закаленного стекла;
- Верхний фильтр, который крепится на магнитах;
- Ручка для транспортировки.