Представлен корпус Cooler Master MasterCase H500

Cooler Master представляет новый корпус MasterCase H500, который дополнил линейку H. Новый корпус унаследовал два 200 мм вентилятора, расположенных спереди корпуса. В комплект поставки входят сменные передние панели - сетчатая и стеклянная, которые предоставят пользователю выбор между максимальным охлаждением и эстетическим внешним видом.

Сетчатая и прозрачная передняя панели;

Два 200-мм RGB-вентилятора с контроллером;

Поддержка радиаторов: до 360 мм спереди и 280 сверху;

Боковая панель из тонированного закаленного стекла;

Верхний фильтр, который крепится на магнитах;

Ручка для транспортировки.

Ключевые особенности:Продажи MasterCase H500 стартуют в августе 2018 года по ориентировочной стоимости 8 255 рублей