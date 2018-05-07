Представлен корпус Corsair Carbide Series SPEC-05

Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Carbide Series SPEC-05, выполненной в форм-факторе Mid-Tower. Новинка позволяет разместить системные платы форм-фактора ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, семь карт расширения длиной до 370 мм, ATX-совместимого блока питания длиной до 180 мм, процессорный кулер высотой до 150 мм, три 2,5-дюймовых и два 3,5-дюймовых накопителей, радиатор систем жидкостного охлаждения, а также 5 дополнительных 120-мм вентиляторов в дополнение к 120-мм кулеру с оранжевой LED-подсветкой, входящему в комплект поставки. Габариты корпуса составляют 483:199:433 мм, а масса – 4 кг. Цена Carbide Series SPEC-05 составит 50 долларов.