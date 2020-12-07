Представлен корпус DeepCool Matrexx 40

Компания DeepCool представила компьютерный корпус Matrexx 40, который предназначен для создания игровой системы на основе материнской платы mini-ITX и microATX. Новинка характеризуется размерами 400:215:431 мм, четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5- или до четырех 2,5-дюймовых накопителей, четыре 140-мм и до пяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором длиной до 280 мм, а также процессорного кулера высотой до 165 мм. Также отметим разъемы USB 3.0 и USB 2.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы DeepCool Matrexx 40
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