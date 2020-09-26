Представлен корпус DeskPi Pro для Raspberry Pi 4

В продаже появился корпус DeskPi Pro для одноплатного ПК Raspberry Pi 4, который позволяет создать неттоп с набором необходимых портов и слотом для 2,5-дюймового накопителя. Новинка характеризуется алюминиевым сплавом, кулером ICE Tower Cooler с вентилятором (скорость регулируется посредством ШИМ), двумя портами USB Type-A и слотом для карт памяти microSD на одной стороне и двумя полноразмерными интерфейсами HDMI 2.0, гнездом для сетевого кабеля, разъёмом USB Type-C, портами USB Type-A, а также 3,5-мм разъемом на другой стороне. Сам Raspberry Pi 4, напомним, характеризуется 4-ядерным чипом Broadcom BCM2711 с тактовой частотой 1,5 ГГц, модулями Wi-Fi IEEE 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 / BLE, а также сетевым контроллером Gigabit Ethernet до 8 ГБ ОЗУ. Цена DeskPi Pro составляет 55 долларов.

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