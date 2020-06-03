Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact

Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму. Универсальная удобная компоновка Define 7 Compact позволяет оптимизировать потенциал малой площади с полноразмерным оборудованием ATX формата, чтобы удовлетворить ваши строгие требования.

Основные особенности
  • Компактный, но просторный интерьер корпуса вмещает материнские платы ATX, MATX и MITX
  • Возможность установки графических карт длинной до 360 мм с радиатором 240 мм в верхней части или графических карт длинной менее 305 мм с установленными радиаторами до 360/280 мм спереди
  • Поддержка двух 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD (в комплекте идут два кронштейна для SSD)
  • Верхняя панель легко меняется с твердой стали на вентилируемую с фильтрами от пыли
  • Новая конструкция съемной верхней панели открывает доступ к внутренней части корпуса для легкой установки компонентов и прокладки кабеля
  • Оптимизированная бесшумная конструкция с промышленными звукоизолирующими передней, верхней и боковыми панелями
  • Передние и боковые панели из полированного алюминия обеспечивают стильный и утонченный внешний вид
  • Возможность установки до 7 x 120 мм или 4 x 140 мм вентиляторов (в комплект входят вентиляторы Dynamic X2, 1 x 120 мм и 1 x 140 мм)
  • Пять портов USB на фронтальной панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с
  • Без-мостовые слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение для облегчения установки и подключения
Комментарии и отзывы Fractal Design Define 7 Compact
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