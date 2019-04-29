Представлен корпус Fractal Design Define S2 Vision

2019-04-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Fractal Design Define S2 Vision ; [100]
Компания Fractal Design выпустила новую версию корпуса Define S2, которая получила название Define S2 Vision. От стандартной модели новинка отличается панелями из закаленного тонированного стекла и некоторыми улучшениями. Корпус выйдет в двух вариантах: RGB и Blackout. Первый имеет полный набор аксессуаров Prisma ARGB, а второй – только что анонсированные вентиляторы Dynamic X2 PWM.

Корпус поддерживает установку девяти вентиляторов, при том что четыре 140-мм вентилятора уже идут в комплекте. Возможен монтаж системы жидкостного охлаждения. Также сообщается о концентраторе вентиляторов Nexus 9P с девятью разъемами ШИМ и дополнительной вертикальной опорой Flex VRC-25 видеокарты. Версия RGB с четырьмя вентиляторами Prisma PWM ARGB может похвастаться светодиодной лентой длиной 400 мм и контроллером Adjust R1 RGB.


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