Представлен корпус Fractal Design Define S2 Vision

Компания Fractal Design выпустила новую версию корпуса Define S2, которая получила название Define S2 Vision. От стандартной модели новинка отличается панелями из закаленного тонированного стекла и некоторыми улучшениями. Корпус выйдет в двух вариантах: RGB и Blackout. Первый имеет полный набор аксессуаров Prisma ARGB, а второй – только что анонсированные вентиляторы Dynamic X2 PWM.

Корпус поддерживает установку девяти вентиляторов, при том что четыре 140-мм вентилятора уже идут в комплекте. Возможен монтаж системы жидкостного охлаждения. Также сообщается о концентраторе вентиляторов Nexus 9P с девятью разъемами ШИМ и дополнительной вертикальной опорой Flex VRC-25 видеокарты. Версия RGB с четырьмя вентиляторами Prisma PWM ARGB может похвастаться светодиодной лентой длиной 400 мм и контроллером Adjust R1 RGB.