Представлен корпус Kolink Rocket Complex

Тайваньский производитель Kolink пополнил ассортимент корпусов моделью Rocket Complex, которая ориентирована на создание системы с вертикальной компоновкой. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, видеокарты длиной до 330 мм, процессорного кулера высотой до 110 мм, до четырех 2,5-дюймовых накопителей, двух 120-мм кулеров, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм и блока питания с габаритами 125:130:63 мм. Также отметим размеры 214,5:448,5:212,5 мм, по одному интерфейсу USB 3.2 Type-C и USB 3.0, 3-мм закаленное стекло и перфорацию по всей поверхности. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Kolink Rocket Complex
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