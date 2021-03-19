Представлен корпус LumiCube для Raspberry Pi

Разработчики из Abstract Foundry начали кампанию по сбору средств на корпус LumiCube, который предназначен для одноплатных ПК Raspberry Pi. Новинка выполнена в форме куба, в котором три грани являются матричными экранами. Каждый из дисплеев имеет 64 светодиода с независимым управлением по схеме 8:8. Также отметим наличие акселерометра, датчиков движения, освещения, наклона и других сенсоров, которые можно установить дополнительно, микрофон, динамик и вспомогательный экран. Куб программируется через веб-среду на основе Python. На данный момент LumiCube привлек более 33 тысяч долларов.