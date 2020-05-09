Представлен корпус MSI Creator 400M для рабочих станции

Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Creator 400M, которая отлично подойдет для создания тихой рабочей станции. Новинка характеризуется одной боковой панелью с закаленным 5,38-мм стеклом, другой боковой и верхней панелью со звукопоглощающим материалом, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, mATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 450 мм, двух 3,5 и 2,5-дюймовых накопителей и еще двух 2,5-дюймовых устройств для хранения данных, блока питания длиной до 200 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 360 мм, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним USB 3.2 Gen2 Type-C и двумя USB 2.0. размеры корпуса равны 550:235:503 мм.

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