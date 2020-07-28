Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX без стенок

Компания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая относится к сегменту открытых шасси. Новинка характеризуется поддержкой плат типоразмера mini-ITX, mini-DTX, microATX, ATX, Extended-ATX и SSI-EEB, блоков питания формата ATX, до восьми 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, второго блока питания при ограничении числа накопителей до четырех, восьми слотов для карт расширения, вертикальной установки графического адаптера, крепления для радиатора формата 120, 140, 240, 280 и 360 мм. Размеры корпуса равны 370:190:450 мм, а масса – 3,5 кг. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Nagao N-Frame-EATX
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