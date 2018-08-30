Представлен корпус Phanteks Enthoo Evolv X

Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Enthoo Evolv X, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка формата Mid-Tower поддерживает установку системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, до десяти накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до девяти 2,5-дюймовым устройств хранения данных, видеокартой до 435 мм, воздушной системой охлаждения по схеме три 120/140 мм вентилятора спереди, три 120 мм или два 140 мм сверху и один 120/140 мм вентилятор сзади, жидкостную СО с радиатором длиной до 420 мм, процессорный кулер высотой 190 мм.

Также отметим семь посадочных мест для карт расширения, боковые стенки из закалённого стекла, многоцветную RGB-подсветку с поддержкой технологий ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light Sync, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и симметричный порт USB Type-C. Размеры корпуса равны 240:520:510 мм.