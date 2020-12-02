Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB Silent PCGH Edition

Компания Sharkoon пополнила ассортимент корпусов моделью TG5 RGB Silent PCGH Edition, которая была спроектирована при участии команды PC Games Hardware и ориентирована на создание тихой игровой системы. Новинка характеризуется панелями со звукопоглощением, передней и боковой стенками из стекла, местом для семи карт расширения, поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 400 мм, до трех 3,5- и до четырёх 2,5-дюймовых накопителей, а также процессорного кулера высотой до 167 мм. Также отметим габариты 452:215:465 мм, массу 8,9 кг, четыре комплектных 120-мм вентилятора с адресуемой многоцветной подсветкой ARGB и скоростью вращения 800 оборотов в минуту.