Представлен корпус SilentiumPC Regnum RG4T(F) RGB с RGB-подсветкой

Представлен корпус SilentiumPC Regnum RG4T(F) RGB в двух цветовых вариантах с RGB-подсветкой. Сообщается о применении материнских плат типоразмера mITX, mATX и ATX. Внутри есть три посадочных места для 3,5-дюймовых накопителей, включая четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма, которые располагаются в верхней части. Допустимое количество карт расширения — семь. Габариты устройства составляют: 496 * 205 * 460 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Приобрести новинку можно в черном и белом цветовом исполнении за 60 евро.