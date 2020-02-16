Представлен корпус SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Signum SG7V EVO TG ARGB и его версией Signum SG7V TG. Первая получила вентиляторы Sigma HP 120 без подсветки, а Signum SG7V EVO TG ARGB –кулеры Stella HP ARGB CF 120 с многоцветной подсветкой.

Новинки характеризуются сетчатой передней панелью, боковой стенкой из закалённого стекла, четырьмя комплектными 120-мм вентиляторами, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 420 мм, тремя 3,5/2,5-дюймовыми и еще шестью 2,5-дюймовыми накопителями, блоком питания длиной до 220 мм, жидкостной системы охлаждения с 360-мм радиаторами спереди и сверху,120 мм радиатором сзади, процессорного кулера высотой до 178 мм, а также восемью слотами для карт расширения.