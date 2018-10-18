Представлен корпус Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition

Компания Thermaltake представила новый компьютерный корпус A500, который может похвастаться передней и верхней стенками из анодированного алюминия, а также боковыми панелями из закаленного стекла толщиной 4 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмеров Mini-ITX, microATX и ATX, процессорных кулеров высотой до 160 мм, видеокарт длиной до 420 мм, блока питания длиной до 220 мм, а также семи накопителей: шести 2,5 или 3,5 дюймовых и одного 2,5 дюймового устройства хранения данных. Также отметим восемь горизонтальных и две вертикальные прорези для вывода интерфейсных панелей плат расширения, пару портов USB 2.0, два USB 3.0 и один USB-C. Размеры корпуса равны 560:236:510 мм, масса – 14,82 кг.