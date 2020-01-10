Представлен корпус Thermaltake AH T600 в стиле вертолета

Thermaltake представила первый в истории компании корпус в стиле вертолетной кабины. Корпус AH T600 открытого форм-фактора, выпускаемый в версиях черного и белого цветов. Модель корпуса напоминает по форме и реализации формат кабины современного вертолета, с тремя 3-миллиметровыми панелями из закаленного стекла на передней стороне. Порты ввода/вывода расположены на верхней передней панели вместе с футуристической кнопкой питания, за которой следуют решетка стального конуса. Корпус с открытой рамой AH T600 оснащен 5-миллиметровой панелью из закаленного стекла с каждой из сторон, которые не только обеспечивают дополнительный воздушный поток, но демонстрируют интерьер корпуса. Корпус поддерживает установку Distro Plate Pacific DP100-D5 Plus RGB с системой жидкостного охлаждения, а благодаря своей модульной конструкции корпус позволяет людям создавать свой собственный стиль и модифицировать его по своему усмотрению.

Корпус открытого форм фактора с двумя панелями из закаленного стекла

Удобные порты ввода / вывода

Поддержка систем водяного охлаждения

Поддержка современного оборудования для ПК

Доступность, гарантия, качество

Особенности корпуса AH T600 Full-Tower: